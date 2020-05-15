Що відомо про нового керівника тернопільських фіскалів

8 травня рішенням виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Сергія Солодченка під час відеоселекторної наради було повідомлено про зміну майже всіх керівників регіональних підрозділів Державної фіскальної служби України. Зміни торкнулися і податкової міліції Тернопільщини.

За результатами рішення атестаційної комісії по роботі з працівниками податкової міліції органів Державної фіскальної служби підписано наказ на призначення підполковника податкової міліції, 44-річного Ігоря Михайловича Короткого на посаду заступника начальника Головного управління ДФС у Тернопільській області із покладенням виконання обов’язків начальника ГУ ДФС.

– Для мене це не тільки зміна облич, а й ідеології та принципів роботи Служби. Так, серед вас є люди, які пропрацювали у відомстві вже не перший рік та на різних посадах. Але за весь час роботи довели свою результативність. Кожен із вас має усвідомлювати відповідальність за свої дії. Розраховую на те, що серед сьогоднішніх призначень немає жодного помилкового, – зазначив оприлюднюючи нових керівників фіскальної служби на місцях Сергій Солодченко.

Ігор Короткий донедавна працював у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Сумській області на посаді старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ (ОВС).

У володінні нового головного податкового міліціонера Тернопільщини є квартира у Сумах площею 61,84 кв. м. Його дружина в цьому ж місті Східної України володіє житловим будинком площею 214,5 кв. м та квартирою 36 кв. м. Що цікаво, останньою сімейство Коротких обзавелося в листопаді 2019 року. Також на дружину фіскала записано три земельних ділянки загальною площею 60 тисяч квадратних метрів у Краснопіллі та Земляному (Сумська область), власність на які оформлено в 2018-19 роках.

У родини Коротких також є чотири транспортних засоби. У власності голови сімейства знаходяться автомобілі «Дачія Логан» (2005 року випуску) та «Рено Латітьюд» (2011 р.в.). Ще дві автівки є в дружини – «KIA Soul» (2010 р.в.) та «DODGE Journey Crossroad» (2017 р.в.). Остання, якщо вірити декларації посадовця, придбана минулоріч за 171 446 грн.

Дружина головного фіскала нашої області також володіє 50 відсотками акцій у ТзОВ «М’ясо-молочний комплекс», яке зареєстроване в селі Лісне Краснопільського району Сумської області. Там же пані Ірина минулоріч отримала заробітну плату в сумі 215 566 грн. Але це не вся її зарплата. У ПТ “Ломбард “Кредитний дім” дружина фіскала заробила ще 34 996 грн. Також Ірина Володимирівна у 2019 році отримала подарунок у негрошовій формі на суму 50 тис. грн. Значно менші офіційні доходи минулого року були в Ігоря Михайловича. Він за основним місцем роботи в ГУ ДФС у Сумській області заробив 130 788 грн.

Родина Коротких тримає значні заощадження у валюті. Голова сімейства має під «матрацом» 20,5 тисячі доларів, а його дружина – 65 тисяч «зелених» та 3 200 євро.

Віталій Попович



