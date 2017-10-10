Чи захочуть тернополяни піти в “Стару піцерію” після ревізії Тищенка? (відео)

Ревізор з Тищенком провів перевірку найпопулярнішої піцерії у Тернополі. Як це було, дивіться на відео Нового каналу.



Зустріли ведучого не надто приємно, але й не вигнали із закладу. Побачене в “Старій піцерії” трохи шокувало чоловіка: пічки старі, в жахливому стані та з іржею, працівники кухні працюють без форми, начинку для піци жінки беруть руками, не одягнувши рукавички. А ще під час зйомок на кухню залетів голуб.

Чистота в “Старій піцерії” також “кульгає”: ганчірки старі та брудні, посуд вимивають погано. Також порушені норми зберігання продуктів – величезні тарілки із заготовками стояли не в холодильнику. В закладі теж не було бездоганно прибрано: дзеркало давно не протирали, мило лежало у воді та виглядало зовсім не презентабельно.

Тищенко замовив увесь асортимент – піцу, спагеті та бульйон. Страви не викликали у ведучого захоплення, але він наголосив на дешевій ціні – все замовлення йому обійшлося всього у 33 гривні. Потішило журналіста те, що в “Старій піцерії” є посудомийна машина та камери відео спостереження. Персонал проводив знімальну групу в сльозах, – пишуть Тернополяни.