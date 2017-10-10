Новини Тернополя 

Чи захочуть тернополяни піти в “Стару піцерію” після ревізії Тищенка? (відео)

Redaktor 125 Views 3 коментарі

Ревізор з Тищенком провів перевірку найпопулярнішої піцерії у Тернополі. Як це було, дивіться на відео Нового каналу.

 

Зустріли ведучого не надто приємно, але й не вигнали із закладу. Побачене в “Старій піцерії” трохи шокувало чоловіка: пічки старі, в жахливому стані та з іржею, працівники кухні працюють без форми, начинку для піци жінки беруть руками, не одягнувши рукавички. А ще під час зйомок на кухню залетів голуб.

Чистота в “Старій піцерії” також “кульгає”: ганчірки старі та брудні, посуд вимивають погано. Також порушені норми зберігання продуктів – величезні тарілки із заготовками стояли не в холодильнику. В закладі теж не було бездоганно прибрано: дзеркало давно не протирали, мило лежало у воді та виглядало зовсім не презентабельно.

Тищенко замовив увесь асортимент – піцу, спагеті та бульйон. Страви не викликали у ведучого захоплення, але він наголосив на дешевій ціні – все замовлення йому обійшлося всього у 33 гривні. Потішило журналіста те, що в “Старій піцерії” є посудомийна машина та камери відео спостереження. Персонал проводив знімальну групу в сльозах, – пишуть Тернополяни.

 

 

3 thoughts on “Чи захочуть тернополяни піти в “Стару піцерію” після ревізії Тищенка? (відео)

  • Алла
    09:58 | 10 жовтня, 2017 at 09:58
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    це жах “стара піцерія” в м.Тернопіль
    сама туди захожу але після візиту Миколи Тищенка не має більше бажання туди ходити.
    хамство зі сторони працінкиків в сторону ревізора і неадекватне сприйняття критики ревізора для покращення обслуговувагня клієнтів.
    дійсно дешево і сердито.

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  • Вова
    14:44 | 10 жовтня, 2017 at 14:44
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    ціни зараз зовсім не ті, піца не 8 а 10 грн, спагеттті не 15 а 20 грно, сік не 4 а 5грн. Коли це знімали?

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    • Irena
      14:53 | 10 жовтня, 2017 at 14:53
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      у травні цього року.

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