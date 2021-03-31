Декларація Сергія Надала: мільйони готівки, висока зарплата і заможна дружина

Міський голова Тернополя Сергій Надал, зазвичай, не спішить показувати свої статки і подає декларацію в останні дні. Не зрадив традиції й цього разу, заповнивши декларацію 30 березня.

Сергій Надал отримав у 2020 році 898 тисяч 660 гривень зарплатні. Тобто, щомісяця отримував майже 75 тисяч гривень або орієнтовно по курсу 2 675 доларів США. Зауважимо, що в минулому році мер Тернополя мав меншу річну зарплату, ніж у 2019-му, яка тоді становила 998 тисяч 084 гривні, або понад 83 тисячі грн. щомісяця. Ще 1 825 грн. Сергій Віталійович торік отримав у вигляді процентів з банку.

Як видно з декларації, головні наповнення сімейного бюджету родини Надалів робив не голова сімейства, а його дружина Олена Богданівна. Судячи з декларації, вона досі веде підприємницьку діяльність. У 2020 році жінка отримала 2 010 069 гривень доходу (на 600 тисяч менше було попереднього року), пише Номер Один.

Мер Тернополя має непогані заощадження, причому тримає їх як у фінустановах, так і вдома. Так, згідно декларації, Сергій Надал назбирав 300 тисяч гривень, 20 тисяч доларів та 15 тисяч євро готівкою. Ще понад 300 тисяч гривень тримає міський голова на банківських рахунках.

В Олени Надал також є заощадження в готівці: 650 тисяч гривень, 63 тисячі доларів та 25 тисяч євро. Ще 950 тисяч гривень дружина мера позичила третім особам, а якщо точніше, то рідному брату, Богдану Вербовому.

Нічого не змінилося в Сергія Надала в розділі «нерухоме майно». Тут є житловий будинок в Байківцях на 399 квадратних метрів (оформлений в рівних частинах на дружину Олену і доньку Анастасію), дві квартири в Тернополі (61,2 і 58, 7 кв. м) та дві земельні ділянки у Байківцях (1200 кв. м) та Шляхтинцях (2500 кв. м). Перший земельний наділ знову ж таки є у власності дружини та доньки (по 50%), а другий –оформлений тільки на Олену Богданівну.

Автомобіля у міського голови не з’явилося. Очевидно, користується транспортом. Немає автотранспорту і в дружини міського голови Олени Надал.