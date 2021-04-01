Як пісня “Гоцулка Ксеня” допомогла тернопільському студенту з Єгипту вивчити та зануритися в українську мову (відео)

Коли українська пісня настільки подобається іноземцю, що він її вивчає напам’ять, співає, наспівує та ще й має намір подарувати мелодію нам і своїм землякам, то це викликає подив, радість і, звичайно ж, бажання допомогти!

Сьогодні випускник, а ще декілька місяців тому, студент ТНТУ (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Юссеф (@Youssef Abouzaid (Юсеф Абузаїд) здійснив свою мрію і заспівав “Гуцулку Ксеню”. Пісня допомогла єгиптянину зануритися в українську мову, її культуру, красу.