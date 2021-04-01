08:18 | 1.04.2021
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Новини Тернополя 

Як пісня “Гоцулка Ксеня” допомогла тернопільському студенту з Єгипту вивчити та зануритися в українську мову (відео)

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Коли українська пісня настільки подобається іноземцю, що він її вивчає напам’ять, співає, наспівує та ще й має намір подарувати мелодію нам  і своїм землякам, то це викликає подив, радість і, звичайно ж, бажання допомогти!

Сьогодні випускник, а ще декілька місяців тому, студент ТНТУ (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя  Юссеф (@Youssef Abouzaid (Юсеф Абузаїд) здійснив свою мрію і заспівав 🎼“Гуцулку Ксеню”. Пісня допомогла єгиптянину зануритися в українську мову, її культуру, красу.

Тут ➡️ https://open4ukrainian.ed ucation/gutsulka-ksenya/

ви зможете побачити світлини, фрагменти з наших репетицій, а також прочитати, як за допомогою пісні ми крок за кроком відкривали Україну

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