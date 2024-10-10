До 7 листопада тернополяни можуть висувати кандидатів на Премію імені Володимира Лучаковського

Вручення грошової премії у розмірі 10 тисяч гривень відбуватиметься у трьох номінаціях:

«Майбутнє створюється сьогодні»;

«Культурний спадок нації»;

«Інноваційний прорив року».

Премія присуджуватиметься кандидатам, які доклали вагомих зусиль до інноваційного, технологічного, наукового, суспільного, громадського, культурного розвитку та формуванню позитивного іміджу Тернопільської міської територіальної громади.

Пропозиції та клопотання на здобуття Премії подаються керівниками вищих навчальних закладів міста, медіа, громадських організацій та галузевих спілок, установ, підприємств та організацій тощо в управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради не пізніше 07 листопада 2024 року.

Урочисте нагородження номінантів премії відбудеться 7 грудня у День місцевого самоврядування.

Запрошуємо до активної участі та відзначення тих, хто робить важливий внесок у розвиток нашої громади.