До Байковецької громади доєдналися три села, ще п’ять заявили про бажання увійти в межі цієї ОТГ

У Байковецькій сільській раді відбулася нарада з працівниками медичних установ громади (амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів, фельдшерських пунктів). У ній взяли участь сільський голова Анатолій Кулик, його заступники Микола Дума та Віктор Пулька, керівники структурних підрозділів сільської ради.

Необхідність проведення такої наради виникла тому, що Байковецька громада розширює свої географічні межі. Наприкінці минулого року до неї приєдналася три села: Ангелівка, Романівка і Ступки. Але процес доєднання триває. Зокрема, про бажання бути у Байковецькій ОТГ заявили ще у п’яти селах сусіднього Збаразького району.

У зв’язку з цим гостро постає питання якою має бути організаційна структура охорони здоров’я у громаді. Прозвучали різні думки, різні пропозиції… Було багато запитань, багато побоювань щодо майбутніх перемін… Сільський голова, його заступники розповіли своє бачення процесу, роз’яснили всі незрозумілі для присутніх моменти, особливо кадрові та юридичні питання.

Зокрема, учасників наради запевнили, що умови і стимулювання праці не погіршуватимуться, а навпаки будуть покращуватися. Утім, багато залежатиме від ініціативності медичних працівників.

Звертаючись до медиків, сільський голова неодноразово наголосив на тому, що які зміни не відбувалися б, яким би не був процес реформування медичної галузі в Україні та в громаді зокрема, головним має залишатися надання людям якісних медичних послуг.

– Це аксіома, – заявив він, – усе інше можемо обговорювати, змінювати, реформувати