До Дня міста в Тернополі підприємцям дозволять торгівлю у парку Нацвідродження

У Тернополі з нагоди Дня міста впродовж трьох днів — із 14 до 16 серпня — у парку Національного відродження відбудуться святкові заходи. Відповідне рішення щодо організації торговельного обслуговування на території парку ухвалив виконавчий комітет міської ради.

У межах святкувань для жителів та гостей міста працюватиме фуд-зона. Підприємці матимуть можливість здійснювати торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами за умови наявності всіх необхідних дозвільних документів.

Для забезпечення роботи торговельних локацій у парку облаштують спеціальні місця для торгівлі, організують належне санітарне утримання території, вивезення побутових відходів, встановлять біотуалети та забезпечать підключення до електромережі. Також передбачено дотримання вимог пожежної безпеки.

Окрему увагу приділять безпековим заходам. На території парку встановлять інформаційні таблички з вказівниками до найближчих укриттів.

Під час проведення святкових заходів охорону громадського порядку та контроль за дотриманням вимог чинного законодавства здійснюватимуть працівники поліції та муніципальної інспекції.