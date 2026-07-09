У Чорткові залишиться лише один ліцей: інші школи стануть гімназіями

У Чортківській громаді триває впровадження державної реформи старшої школи. Відповідно до нових вимог освітньої системи, у місті функціонуватиме один академічний ліцей, а решта закладів загальної середньої освіти працюватимуть як дев’ятирічні гімназії.

Відповідне рішення щодо зміни типу та найменування закладів освіти розглянули депутати під час позачергового засідання сесії Чортківської міської ради.

Як повідомили у міськраді, у громаді вже створено Чортківський академічний ліцей імені Романа Ільяшенка на базі колишньої гімназії №3. Саме він стане єдиним закладом, де учні зможуть здобувати профільну середню освіту у 10–12 класах.

Згідно з рішенням, із 1 вересня 2027 року Чортківський ліцей №1 імені Маркіяна Шашкевича, ліцей №5 та ліцей №7 змінять статус і стануть гімназіями.

У зв’язку з цим уже цього року в зазначених навчальних закладах не проводитимуть набір до 10-х класів. Надалі вони забезпечуватимуть навчання дітей з 1 по 9 клас.

Після завершення базової середньої освіти учні зможуть обирати між вступом до професійних училищ, фахових коледжів або продовженням навчання у Чортківському академічному ліцеї.

У міській раді наголошують, що навчання в академічному ліцеї дозволить старшокласникам обирати профільний напрям підготовки та якісніше готуватися до національного мультипредметного тесту й вступу до закладів вищої освіти.

Наразі триває прийом документів до Чортківського академічного ліцею імені Романа Ільяшенка. Подати заяву можна до 31 липня.