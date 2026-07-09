У Кременці заборонили гучні мотоцикли та скутери в нічний час
Виконавчий комітет Кременецької міської ради ухвалив рішення про обмеження руху мототранспорту з підвищеним рівнем шуму на території громади.
Відповідне рішення №3283 було прийняте 8 липня 2026 року. Його мета — забезпечення громадського порядку, дотримання вимог законодавства щодо благоустрою населених пунктів, збереження тиші та створення комфортних умов для жителів громади.
Згідно з документом, відтепер забороняється використання мотоциклів, скутерів, квадроциклів та іншого мототранспорту, рівень шуму якого перевищує встановлені норми, у нічний час — щодня з 22:00 до 08:00.
Крім того, на території Кременецької громади цілодобово заборонено рух мототранспорту:
- без справної вихлопної системи;
- із глушниками, що підсилюють рівень шуму;
- з навмисно зміненими конструктивними елементами, які спричиняють перевищення допустимого рівня шуму.
Обмеження не поширюються на транспортні засоби екстрених служб, які використовуються під час виконання службових обов’язків.
У міській раді закликають власників мототранспорту з розумінням поставитися до нововведень та дотримуватися встановлених правил заради комфорту і спокою мешканців громади.