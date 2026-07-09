Мисткині з України та Іспанії досліджують Тернопільщину: на хуторі Крутилів стартувала липнева резиденція

На хуторі Крутилів розпочався новий етап проєкту «Під одним небом: мистецькі резиденції у Вікні». Після завершення червневої програми сюди приїхали учасниці липневої резиденції, присвяченої ремеслам, прикладному мистецтву та промисловому дизайну.

Цього місяця над власними творчими проєктами працюватимуть Василина Буряник із Нового Роздолу, Людмила Пономаренко з Києва та Montserrat Arcos (Xada Designs) із Валенсії (Іспанія).

Знайомство з Вікном та його околицями для мисткинь розпочалося з дослідницької мандрівки разом з істориком і краєзнавцем Сергієм Ткачовим. Учасниці відвідали дерев’яну церкву хатнього типу XVIII століття у Волиці, побували біля карстових озер «Безодня» та «Блакитне», оглянули панораму Медоборів, Бабину й Гостру гори, а також дізналися більше про історію краю, його природні особливості та походження назви села Вікно.

За словами Людмили Пономаренко, найбільше її вразило озеро, від якого походить назва села.

«Перші враження просто чудові. Особливо вразило озеро, від якого пішла назва села Вікно. Це не схоже ні на що з того, що я бачила раніше. А пан Сергій має таку величезну кількість знань про історію місця і його природу, що екскурсія пройшла на одному диханні», – зазначила мисткиня.

Василина Буряник розповіла, що поїздка дала змогу по-новому поглянути на місцевий ландшафт і його історичний контекст.

«Було цінно не лише побачити карстові озера, а й зрозуміти процеси, які підтримують їхню рівновагу, а також дізнатися більше про історію храмової архітектури, природний рельєф Медоборів і рідкісну флору цього краю», – поділилася вона.

Своїми емоціями від перебування в Україні поділилася іспанська дизайнерка Montserrat Arcos.

«Найкраще у цій резиденції – це люди України, яких я зустрічаю. Кожен ділиться своєю історією. Я дуже зворушена і вдячна. А сьогоднішня екскурсія відкрила для мене неймовірні краєвиди, польові квіти й природу цього місця», – сказала вона.

Як розповів Сергій Ткачов, знайомство з Вікном уже знаходить відображення у творчих пошуках учасниць. Українські мисткині зацікавилися мотивами віконських килимів, які планують використати у своїх майбутніх роботах. Натомість Монсеррат Аркос надихнулася місцевою флорою. Під час екскурсії вона знайшла суху гілку глоду, вкриту мохами та лишайниками, яку має намір використати у власному проєкті. Також дизайнерка попросила допомогти впіймати бабку, адже цей образ є одним із ключових елементів її авторських прикрас.

Попереду на учасниць резиденції чекають нові дослідницькі поїздки Тернопільщиною, які стануть частиною роботи над мистецькими проєктами, створеними під враженням від історії, природи та культурної спадщини краю.