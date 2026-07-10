На Тернопільщині шахраї, представившись працівниками банку, виманили у жінки 130 тисяч гривень

Жителька Чортківського району втратила 130 тисяч гривень через шахраїв, які видавали себе за працівників банку. За фактом злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

До поліції звернулася жінка 1974 року народження та повідомила, що з її банківських рахунків зникли кошти. Як з’ясувалося, напередодні їй зателефонував невідомий через месенджер Telegram.

Співрозмовник представився працівником банку та повідомив про необхідність проведення нібито банківських операцій. Під час розмови він увійшов у довіру до потерпілої та отримав реквізити її банківських карток.

Невдовзі з рахунків жінки було списано 130 тисяч гривень. Лише після цього вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайської схеми, та звернулася до правоохоронців.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці нагадують, що справжні працівники банків ніколи не телефонують через месенджери та не просять повідомляти реквізити карток, PIN-коди, CVV-коди, одноразові паролі чи коди підтвердження з SMS-повідомлень.

У разі отримання подібних дзвінків громадянам радять негайно припиняти розмову та самостійно телефонувати на офіційний номер банку, зазначений на платіжній картці або на офіційному сайті фінансової установи.