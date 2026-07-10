На Тернопільщині 13-річний водій електросамоката збив 14-річного пішохода

У селі Петриків поблизу Тернополя сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх. У результаті наїзду електросамоката травмувався 14-річний пішохід.

Як повідомили у поліції, до правоохоронців звернулася жителька Тернополя та повідомила, що її дитина отримала тілесні ушкодження внаслідок ДТП.

Під час перевірки поліцейські встановили, що аварія сталася 8 липня близько 19:25 на вулиці Героїв УПА у селі Петриків. За попередніми даними, 13-річний місцевий житель, керуючи електросамокатом та рухаючись у напрямку Тернополя, здійснив наїзд на 14-річного пішохода, який ішов узбіччям дороги.

Унаслідок зіткнення неповнолітній пішохід отримав тілесні ушкодження.

За фактом події слідчі відділу поліції №2 міста Тернополя розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 291 Кримінального кодексу України — порушення чинних на транспорті правил. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

У поліції нагадують, що електросамокати є транспортними засобами підвищеної небезпеки. Водії повинні дотримуватися безпечної швидкості, бути уважними та враховувати присутність пішоходів на дорозі.

Також правоохоронці закликають батьків проводити з дітьми роз’яснювальні бесіди щодо правил безпечного користування електросамокатами та контролювати їхню поведінку на дорозі.