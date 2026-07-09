11–12 липня в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбудеться загальнонаціональна проща вірних і духовенства Української Греко-Католицької Церкви. Щороку на неї збираються тисячі паломників з усієї України та з-за кордону, аби єднатися в молитві за мир, перемогу України, її захисників і захисниць, а також усіх, хто потерпає від війни. Центральною подією прощі стане Архиєрейська Божественна Літургія, яку в неділю, 12 липня, о 9:00 очолить Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у співслужінні з членами Синоду Єпископів.

Блаженніший Святослав очолить загальнонаціональну прощу УГКЦ до Зарваниці

Програма прощі:

11 липня (субота)

18:00 — Вечірня (каплиця біля парафіяльної церкви)

19:00 — Архиєрейська Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви)

19:00 — Божественна Літургія (мала базиліка Зарваницької Матері Божої)

20:30 — Похід зі свічками

21:00 — Молебень до Пресвятої Богородиці (площа біля собору)

По завершенні — Панахида за загиблими воїнами та освячення води.

12 липня (неділя)

07:30 — Утреня (мала базиліка Зарваницької Матері Божої)

08:30 — Процесійний похід від церкви Пресвятої Євхаристії до подіуму

09:00 — Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолить Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав разом із членами Синоду Єпископів УГКЦ (на подіумі перед малою базилікою), освячення води

11:30 — Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви)

12:00 — Божественна Літургія (мала базиліка Зарваницької Матері Божої)

14:00 — Божественна Літургія (мала базиліка Зарваницької Матері Божої)

Довідка

Марійський духовний центр «Зарваниця» — один із найбільших паломницьких центрів Української Греко-Католицької Церкви в Україні. Щороку, в липні, тут відбувається масштабна Загальнонаціональна проща, яка збирає тисячі вірних з усіх регіонів України та з-за кордону.

За церковним і народним переданням, початки Зарваниці пов’язують із ченцем із київських земель, який у часи монголо-татарської навали (близько XIII ст.) прямував на захід. Знесилений дорогою, він заснув, і уві сні йому з’явилася Пресвята Богородиця. Коли монах прокинувся, то побачив джерело води, в якому знайшов полегшення, й залишився тут жити, а це місце наповнив молитвою.