Блаженніший Святослав очолить загальнонаціональну прощу УГКЦ до Зарваниці
Redaktor 0 Views Прокоментуй!
11–12 липня в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбудеться загальнонаціональна проща вірних і духовенства Української Греко-Католицької Церкви. Щороку на неї збираються тисячі паломників з усієї України та з-за кордону, аби єднатися в молитві за мир, перемогу України, її захисників і захисниць, а також усіх, хто потерпає від війни. Центральною подією прощі стане Архиєрейська Божественна Літургія, яку в неділю, 12 липня, о 9:00 очолить Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у співслужінні з членами Синоду Єпископів.
Блаженніший Святослав очолить загальнонаціональну прощу УГКЦ до Зарваниці
Програма прощі:
11 липня (субота)
18:00 — Вечірня (каплиця біля парафіяльної церкви)
19:00 — Архиєрейська Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви)
19:00 — Божественна Літургія (мала базиліка Зарваницької Матері Божої)
20:30 — Похід зі свічками
21:00 — Молебень до Пресвятої Богородиці (площа біля собору)
По завершенні — Панахида за загиблими воїнами та освячення води.
12 липня (неділя)
07:30 — Утреня (мала базиліка Зарваницької Матері Божої)
08:30 — Процесійний похід від церкви Пресвятої Євхаристії до подіуму
09:00 — Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолить Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав разом із членами Синоду Єпископів УГКЦ (на подіумі перед малою базилікою), освячення води
11:30 — Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви)
12:00 — Божественна Літургія (мала базиліка Зарваницької Матері Божої)
14:00 — Божественна Літургія (мала базиліка Зарваницької Матері Божої)
Довідка
Марійський духовний центр «Зарваниця» — один із найбільших паломницьких центрів Української Греко-Католицької Церкви в Україні. Щороку, в липні, тут відбувається масштабна Загальнонаціональна проща, яка збирає тисячі вірних з усіх регіонів України та з-за кордону.
За церковним і народним переданням, початки Зарваниці пов’язують із ченцем із київських земель, який у часи монголо-татарської навали (близько XIII ст.) прямував на захід. Знесилений дорогою, він заснув, і уві сні йому з’явилася Пресвята Богородиця. Коли монах прокинувся, то побачив джерело води, в якому знайшов полегшення, й залишився тут жити, а це місце наповнив молитвою.
Попри періоди переслідувань і заборон у ХХ столітті, паломницька традиція тут не переривалася і відновилася в повному обсязі із виходом УГКЦ з підпілля. У 1867 році Папа Римський Пій IX коронував ікону і надав Зарваниці статусу відпустового місця, повідомляє Департамент інформації УГКЦ