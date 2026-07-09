Понад 3 мільйони гривень зникли з рахунків: на Тернопільщині спалахнув банківський скандал

На Тернопільщині правоохоронці викрили колишню керівницю банківського відділення, яку підозрюють у заволодінні коштами клієнтів на суму понад 3 мільйони гривень.

Як повідомляють у прокуратурі, посадовиця, користуючись довірою громадян, незаконно привласнювала гроші з депозитних рахунків клієнтів банку.

За даними слідства, керівниця відділення одного з банків у місті Тернопільської області організувала схему незаконного збагачення через своїх знайомих. Потерпілі тривалий час перебували за кордоном та довіряли жінці керування своїми рахунками. Для оперативного реагування на зміни валютного курсу вони залишили їй платіжні картки, прив’язані до депозитних рахунків.

Однак замість виконання домовленостей підозрювана почала використовувати доступ до рахунків у власних інтересах. За версією слідства, протягом 2021–2023 років вона без відома власників знімала значні суми коштів через банківські термінали.

Щоб приховати протиправну діяльність та ускладнити її викриття, жінка, за інформацією правоохоронців, навіть знайшла особу з прізвищем, схожим на прізвище однієї з потерпілих.

Слідчі задокументували численні випадки незаконного зняття коштів у євро. Загальна сума завданих збитків за офіційним курсом Національного банку України становить 3 070 869 гривень.

Наразі колишній керівниці відділення повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам.