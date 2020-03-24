До Тернополя з Китаю прибули засоби захисту та тести для виявлення COVID – 19

Тест-системи для діагностування COVID-19, а також індивідуальні засоби захисту для медперсоналу 24 березня прибули у Тернопільську область.

Дана партія забезпечує першочергові потреби. Зокрема, 207 захисних медичних костюмів, швидкі тести у загальній кількості 5000 штук, 3000 масок одноразового використання, а також 1890 тест-систем для ПЛР на коронавірус. На сьогоднішній день очікується надходження великої партії натрію гіпохлориту технічного для ефективної дезінфекції приміщень, вулиць, та доріг області.