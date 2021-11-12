До уваги тернополян. “Доступних ліків” стало більше

Від початку року люди із епілепсією, розладами психіки та поведінки можуть отримувати лікарські засоби безоплатно або з незначною доплатою, у рамках програми “Доступні ліки”. Із цього приводу 11-го листопада у департаменті охорони здоров’я ТОДА відбувся брифінг за участі медичного директора із питань психіатрії Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні Лесі Косовської.

Щоб отримати препарати за програмою “Доступні ліки”, необхідний електронний рецепт.

“Електронний рецепт для пацієнтів із епілепсією, невротичними розладами може виписати невролог або психіатр – в тому числі і дитячі лікарі за цими спеціальностями. Сімейні лікарі електронні рецепти за напрямами “Розлади психіки та поведінки” та “Хвороби нервової системи” не виписують” – розповідає Леся Косовська.

Додамо, щоб користуватись програмою “Доступні ліки” пацієнтам із епілепсією, розладами психіки та поведінки потрібно відвідати свого лікуючого лікаря – невролога чи психіатра. Це необхідно, щоб лікар створив індивідуальний план лікування і вніс його в електронну систему охорони здоров’я.

Відтак, на основі індивідуального плану лікування буде формуватися електронний рецепт. З електронним рецептом пацієнт обирає будь-яку аптеку, в будь-якому регіоні країни, яка має договір з НСЗУ за таким напрямком реімбурсації.