До уваги тернополян: Інформація щодо розмірів деяких видів державної допомоги у 2019 році
Статтею 7 Закону України “Про Державний бюджет на 2019 рік” встановлено на 2019 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 1853 гривень, з 1 липня – 1936 гривень, з 1 грудня – 2027 гривень, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років – з 1 січня – 1626 гривень, з 1 липня – 1699 гривень, з 1 грудня – 1779 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років – з 1 січня – 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2218 гривень;
працездатних осіб – з 1 січня – 1921 гривень, з 1 липня – 1921 гривень, з 1 грудня – 2102 гривень;
осіб, які втратили працездатність – з 1 січня – 1497 гривень, з 1 липня – 1564 гривень, з 1 грудня – 1638 гривень.
Враховуючи зазначене, у 2019 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:
|2019
|з січня
|з липня
|з грудня
|Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
|480,25
|501,75
|525,50
|Допомога при народженні дитини
|41280,00
|одноразова виплата:
|10320,00
|щомісячна виплата:
|860,00
|Допомога на дітей одиноким матерям
|надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
|на дітей віком:
|максимальний
|до 6 років
|1626,00
|1699,00
|1779,00
|максимальний
|від 6 до 18 років
|2027,00
|2118,00
|2218,00
|максимальний
|від 18 до 23 років
|1921,00
|2007,00
|2102,00
|Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
|надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги
|на дітей віком:
|максимальний
|до 6 років
|3252,00
|3398,00
|3558,00
|від 6 до 18 років
|4054,00
|4236,00
|4436,00
|Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною
|Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність
|1497,00
|1564,00
|1638,00
|Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів
|надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
|на дітей віком:
|максимальний
|до 6 років
|813,00
|849,50
|889,50
|від 6 до 18 років
|1013,50
|1059,00
|1109,00
|Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
|на дітей віком:
|максимальний
|до 6 років
|3252,00
|3398,00
|3558,00
|від 6 до 18 років
|4054,00
|4236,00
|4436,00
|від 18 до 23 років
|3842,00
|4014,00
|4204,00
|Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу
|прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць
|1853,00
|1936,00
|2027,00
Статтею 9 вищезазначеного закону установлено, що у 2019 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21 відсоток, для дітей – 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2019 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2019 році становитимуть:
|з січня
|з липня
|з грудня
|для працездатних осіб
(21 % ПМ для працездатних осіб)
|403,41
|421,47
|441,42
|для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%)
|1497,00
|1564,00
|1638,00
|для дітей віком (85%):
|до 6 років
|1382,10
|1444,15
|1512,15
|від 6 до 18 років
|1722,95
|1800,30
|1885,30
|від 18 до 23 років (за умови навчання)
|1632,85
|1705,95
|1786,70
|Доплата на дітей віком від:
|0 до 13 років
|250
|13 до 18 років
|500