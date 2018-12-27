У Тернополі знайшли небезпечні іграшки

Відповідно до Секторального плану державного ринкового нагляду на 2018 рік спеціалістами відділу ринкового та метрологічного нагляду Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області в листопаді-грудні 2018 року проводилася планова перевірка характеристик ігор та іграшок для дітей в одному із магазинів смт. Вишнівець Збаразького району.

В ході проведеного заходу були відібрані зразки продукції на проведення випробувань (іграшкова зброя, арт. 639В, виробник та імпортер – не зазначені). Лабораторні випробування здійснювалися спеціалістами ДП «Тернопільстандартметрологія».

Так, за результатами проведеної експертизи встановлено, що іграшка «Іграшкова зброя» не відповідає п. 27, 44, 48, 49 Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2018р. №151 (п. 25, 44, 52 Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2013р. №515), п. 7, 8.5, 8.8, 8.12 ДСТУ EN 71-1:2016, а саме: на іграшці, її пакуванні відсутній знак відповідності технічним регламентам, не зазначено найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та поштова адреса виробника та імпортера, не нанесено попереджувальну інформацію, відсутня інструкція з використання іграшки (іграшки, які здатні запускати снаряди, кулі, повинні містити попередження на самій іграшці чи на її упаковці – «Увага! Не цілити в очі чи обличчя». Окрім того, під час стискання іграшки виявлено розколи, тріщини, оголення кінців і крайок. При випробуванні на падіння з іграшки випала металева пружина з оголеними кінцями, при прикладанні до пружини зусилля пружина має зазор між двома витками 7мм, при прикладанні до пружини зусилля – оголилися гострі кінці. Невідповідність показників вищезазначеної іграшки вимогам нормативних документів, що визначають вимоги щодо безпечності цієї продукції згідно сценарного плану становить високий рівень загрози.

На суб’єкта господарювання, що розповсюджував дану іграшку складено протокол про виявлене порушення вимог статті 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», винесено постанову із штрафними санкціями та видано рішення про заборону надання іграшки (іграшкової зброї, арт 639В) на ринку.

Інформацію про іграшку (іграшкову зброю, арт. 639В) внесено в систему оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик.