«Друг в біді»: поліцейські застерігають від такого роду шахрайств

Якщо ви отримали повідомлення від знайомих з проханням позичити гроші, перш ніж допомогти, переконайтеся, що вам пише не шахрай, який зламав акаунт вашого приятеля. В таку шахрайську аферу потрапив мешканець обласного центру.

Чоловік отримав повідомлення в соцмережі нібито від знайомого. Той просив кошти на термінову операцію родичці. Потерпілий, не задумуючись, перекинув кошти на зазначену у тексті банківську картку. Лише коли товариш сам зателефонував та повідомив, що його сторінку в соцмережі зламали, тернополянин зрозумів, що сплатив 6 тисяч гривень аферистам.

Щоб не потрапити в таку пастку, слід дотримуватися простих порад.

Найперше, що варто зробити, це перетелефонувати другу. За номером, який ви точно знаєте, а не за тим, що вказаний на сторінці в соцмережах. Бо якщо шахрай зламав сторінку, то міг змінити номер телефону в профілях соцмереж.

Але якщо немає можливості подзвонити чи ви давно не спілкувалися і номера телефону у вас немає? Запитайте друга те, що можете знати тільки ви. Таке питання одразу викриє шахрая.

Також варто написати спільним друзям у соцмережах і спитати їх, чи не отримували вони подібних повідомлень від друга. Шахраї, як правило, одночасно роблять розсилку на всіх підписників зламаної сторінки.

І головне: не поспішайте надсилати кошти на невідомі банківські рахунки! Ретельно перевіряйте інформацію.