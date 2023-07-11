У Тернополі тиждень посилено працював піший патруль

Впродовж минулого тижня, з 3 по 10 липня, на вулицях обласного центру чергували додаткові піші патрулі. Вони стежили за дотриманням правопорядку в громадських місцях, виявляли та припиняли різні правопорушення, реагували на повідомлення громадян.

У результаті вжитих заходів піші патрулі виявили 81 адміністративне правопорушення, усі факти задокументовано, на порушників складено протоколи. Серед найпоширеніших порушень: дрібне хуліганство, розпивання алкоголю у заборонених місцях або появи у громадських місцях у нетверезому стані, куріння у заборонених місцях.

Під час комендантської години поліцейські зафіксували 13 правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та виявили двох осіб, які перебували в розшуку.

Поліцейські перевіряли роботу укриттів, їхню доступність для громадян та використання даних приміщень за призначенням. Зафіксовано один факт, коли під час повітряної тривоги, сховище, розташоване на вулиці Лучаківського, 9, було зачинене. Правоохоронці зафіксували даний факт та передали інформацію міським службам для прийняття відповідних рішень.

Працівники поліції закликають громадян повідомляти на лінію 102 про закриті під час повітряної тривоги укриття. Отримавши таке повідомлення, оператор гарячої лінії зв’яжеться з відповідальною особою, яка закріплена за укриттям, аби громадяни цілодобово мали безперешкодний доступ до сховищ. За кожним фактом неналежної роботи укриттів буде проведена відповідна перевірка.

Значну увагу патрулі приділяли проведенню превентивної роботи з громадянами щодо попередження різноманітних злочинів. Зокрема, розповідали тернополянам про найбільш поширені шахрайські схеми та як від них вберегтися, роздавали людям листівки-застереження.

Посилені патрулі і надалі щоденно нестимуть службу на вулицях Тернополя. Поліцейські звертаються до тернополян не забувати про комендантську годину, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та повідомляти про випадки правопорушень на лінію 102.