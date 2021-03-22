Екскурсоводи Тернополя стали учасниками квесту в краєзнавчому музеї

Екскурсоводи Тернопільщини відвідали виставкові зали Тернопільського обласного краєзнавчого музею та позмагалися за перше місце в пізнавальному квесті.

В четвер 18 березня екскурсоводи і представники туристичної галузі Тернопільщини в рамках навчально-практичного семінару відвідали Тернопільський обласний краєзнавчий музей. Зустріч організував Туристично-інформаційний центр міста Тернополя для розвитку співпраці та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері туризму. Подібні науково-практичні семінари міський центр організовує регулярно, вони зазвичай проходять у вигляді зустрічей, під час яких обговорюються основні робочі питання.



Цього разу екскурсоводи виступили у незвичному для себе амплуа, спершу розділившись на дві команди взяли участь у веселому квесті. Кожний капітан команди отримав завдання та спеціальний мішечок в який складав букви за правильно виконані умови гри. Потім за допомогою літер учасники дізнались назву артефакту, який потрібно було знайти серед численних експонатів музею. Виграла та команда, яка швидше віднайшла потрібний предмет. Квести в нас час дуже популярні серед дітей і дорослих, адже це пізнавальна і весела гра, особливо в залах краєзнавчого музею. Як розповідають працівники музею, дуже часто в них так святкують дитячі день народження: спочатку відвідують екскурсію, а потім активно і цікаво проводять час під час квесту.



Після квесту представники туризму області відвідали дві тематичних екскурсії : одна з них буда присвячена видатному скульптору Іоану Георгу Пінзелю, роботи якого виставляються в окремому залі, інша знайомила з експонатами відділу нової та новітньої історії ( від подій Першої світової війни і до сьогодні). На трьох поверхах експозицій можна прослідкувати історію Тернопільщини від стародавніх часів і до сучасності, а також ознайомитись з численними природничими колекціями другого поверху.



Співпраця в світі туризму дуже важлива, особливо в такі важкі періоди, як карантин, адже ця сфера з початку пандемії постраждала найбільше. Тому подібні зустрічі в рамках науково-практичних семінарів мають гарні перспективи подальшого розвитку співпраці між різними суб’єктами туристичної галузі.

Марина Дашкевич