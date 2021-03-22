Геморой: в чому його небезпека і коли потрібно йти до лікаря?

Геморой – це надзвичайно поширене захворювання. За статистикою більша половина населення страждає на цю недугу. При цьому лише невеликий відсоток звертається за допомогою до лікаря, а при відсутності лікування, геморой загрожує серйозними наслідками.

Люди займаються самолікуванням, замість того, аби звернутись за допомогою до спеціаліста. В результаті геморой загострюється, і, врешті-решт, людина не витримує і приходить до лікаря із запущеною стадією. У кожного 6-го пацієнта із останньою стадією геморою в результаті діагностики виявляються поліпи або рак прямої кишки.

Тому лікарі б’ють на сполох, і наголошують, щоб пацієнти якомога швидше звертались до лікаря, при виявленні симптомів геморою:

свербіж та печіння в області заднього проходу;

болі та дискомфорт під час дефекації, або ж після неї;

кров’яні прожилки у калових масах, або на туалетному папері;

поява (випадіння) гемороїдального вузла з анального проходу та ін.

Існує чимало методик лікування геморою, і кожна з них застосовується для різних ситуацій. В МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» лікують всі стадії геморою. Зазвичай це займає кілька хвилин, без крові та болю, і не потребує реабілітації. Відразу після процедури пацієнт повертається до звичного життя.

Якщо Ви зіштовхнулися з таким діагнозом як «геморой», не варто відкладати візит до лікаря – проктолога. В медичному центрі «Оксфорд Медікал» можна провести діагностику та лікування захворювання в найкоротші терміни.

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