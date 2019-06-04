Фармацевт із Тернополя клеїть екологічні пакетики з непотрібних інструкцій

😒

ідняти))

Вперше стикнулась з тим, що для запакування необхідного мені препарату, фармацевт використала паперовий пакетик-конвертик, замість звичного поліетиленового пакетика 😃

Коли я запитала хто робить такі чудові пакетики – вона скромно відповіла “Я..” ☺️

У вільний від клієнтів час – фармацевт, використовуючи з розформованих пачок препаратів інструкції, клеїть різного розміру пакетики 😍 , мовляв – поліетилену вже предостатньо…

Хіба ж не милота? 💚

З цього й починаються зміни 😉