Новини Тернополя 

Фармацевт із Тернополя клеїть екологічні пакетики з непотрібних інструкцій

Irena 0 View Прокоментуй!

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ ÐÑÐ¸ ÐÐ°Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð¶Ð½Ð¾Ñ.Про це у соцмережах повідомляє тернополянка Іра Задорожна:

  • Аптека – це місце, в яке всім бажаю потрапляти якомога рідше, бо, зазвичай, причини, які туди ведуть – не з найприємніших😒
    та все ж.. настрій інколи там можна підняти))
    Вперше стикнулась з тим, що для запакування необхідного мені препарату, фармацевт використала паперовий пакетик-конвертик, замість звичного поліетиленового пакетика😃
    Коли я запитала хто робить такі чудові пакетики – вона скромно відповіла “Я..”☺️
    У вільний від клієнтів час – фармацевт, використовуючи з розформованих пачок препаратів інструкції, клеїть різного розміру пакетики😍, мовляв – поліетилену вже предостатньо…
    Хіба ж не милота?💚
    З цього й починаються зміни😉
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