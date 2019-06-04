Фармацевт із Тернополя клеїть екологічні пакетики з непотрібних інструкцій
Про це у соцмережах повідомляє тернополянка Іра Задорожна:
- Аптека – це місце, в яке всім бажаю потрапляти якомога рідше, бо, зазвичай, причини, які туди ведуть – не з найприємніших😒
та все ж.. настрій інколи там можна підняти))
Вперше стикнулась з тим, що для запакування необхідного мені препарату, фармацевт використала паперовий пакетик-конвертик, замість звичного поліетиленового пакетика😃
Коли я запитала хто робить такі чудові пакетики – вона скромно відповіла “Я..”☺️
У вільний від клієнтів час – фармацевт, використовуючи з розформованих пачок препаратів інструкції, клеїть різного розміру пакетики😍, мовляв – поліетилену вже предостатньо…
Хіба ж не милота?💚
З цього й починаються зміни😉
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