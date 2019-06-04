Новини Тернополя 

15 років тому відкрили пам’ятник Івану Горбачевському у ТНМУ

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Пам’ятник вченому, академіку Іванові Горбачевському – українському хіміку, гігієністу та епідеміологу, термінографу, громадсько-політичному, освітньому діячу – відкрили в Тернополі 15 років тому, а саме 4 червня 2004 року. Таким чином наукова спільнота тернопільського національного медичного університету вшанувала пам’ять відомого земляка.

☝️Пам’ятник розташований біля морфологічний корпусу НМУ, що на вул. Руській, 12.

☝️Скульптор Олександр Маляр зобразив Івана Горбачевського в задумі, що сидить на лавці. Архітектор – Руслан Білий.

☝️Пам’ятка монументального мистецтва місцевого значення, охоронний номер 1684.

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

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