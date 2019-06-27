Флешмоб #пішки_на_роботу в Тернополі триває, але цього разу не через тарифи

Не усі знають, що флешмоб #пішки_на_роботу в Тернополі продовжує працювати, правда цього разу не через тарифи, а через затори на дорогах.

Кожного ранку в робочі дні дороги Тернополя нагадують черепаші перегони, особливо в напрямках центру. Тому багато пасажирів вимушено йдуть пішки, адже так набагато швидше можна дістатися пункту призначення. Проблема в місті не нова, з кожним роком стає все актуальнішою, але у владних кабінетах цього чомусь не помічають.

Можливо причиною заторів є криза, або масове зубожіння, не знаю, але точно знаю, що вирішувати проблему потрібно вже і сьогодні, бо становище на дорогах лише погіршуватиметься. Я не згадую вже про вплив на екологію від транспорту, бо це окрема широка тема.

Особисто для мене заторів в місті не існує, бо я використовую велосипед не лише для відпочинку, а як основний вид транспорту. І це реально дуже круто, бо заторів для велосипедистів апріорі не існує. Тому по можливості підтримуйте й інший флешмоб. Олег Синовець