Формування центрів тероборони та військовий облік жінок на Тернопільщині: що відомо

Про формування центрів територіальної оборони та військовий облік жінок на Тернопільщині спілкувалися з гостями програми “Сьогодні. Головне” військовим комісаром обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковником Ігорем Гусєвим та командиром військової частини А7033, підполковником Євгеном Фоменком.

“16 липня 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон України про основу національного спротиву, який вступив у дію цьогоріч 1 січня. Цим законом визначено поняття що таке територіальна оборона і національний спротив”, – розповів Євген Фоменко.

За його словами, національний спротив – це комплекс державних заходів, які здійснюються з метою забезпечення обороноздатності держави шляхом залучення найбільшої кількості громадян для того, щоб дати відсіч агресору і завдати йому втрати:

“Складовими національного спротиву є рух опору, територіальна оборона і підготовка населення до національного спротиву. Територіальна оборона – це система військових заходів, які здійснюються у мирний час з метою запобігання воєнній загрозі, а також для захисту населення, території, майна людей від наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій. Територіальна оборона передбачає 12 завдань, а саме: своєчасне реагування у разі воєнної загрози, захист об’єктів на певних територіях, забезпечення функціонування державної влади, боротьба з диверсійними силами, забезпечення воєнного стану і в тому числі участь в охороні громадського порядку, у ліквідації наслідків стихійного лиха і надзвичайних ситуацій. Основним суб’єктом територіальної оборони являються збройні сили України”.

Фоменко розповів, із 1 січня розпочали формування:

“У кожній області створюють окрему бригаду територіальної оборони, яка складається з окремих батальйонів. У кожному районному центрі окремий батальйон територіальної оборони та в обласному центрі також окремий батальйон. Відповідно на Тернопільщині бригада буде складатися з управління і 4 окремих батальйонів територіальної оборони. Батальйон Тернопільського району буде розміщуватися у селі Ступки, батальйон міста Тернополя – у селі Кип’ячка і ще 2 батальйони розмістять у Кременці та в селі Білобожниця Чортківського району”.

Євген Фоменко каже, проходити службу в територіальній обороні може людина, придатна за станом здоров’я, у якої є військовий досвід. Служба поділяється на кадрову, тобто військовослужбовці укладають контракт і отримують заробітну плату, та у військовому резерві.

“Щоб стати резервістом, потрібно звернутися до свого територіального підрозділу, пройти медичний огляд і стати на облік. Керівником територіальної оборони в області є голова обласної державної адміністрації. Фінансується територіальна оборона централізовано Міністерством оборони”, – розповів Євген Фоменко.

Ігор Гусєв розповів, 23 грудня Міністерство оборони України затвердило перелік професій для українок, яких ставитимуть на військовий облік:

“Для того, щоб стати на військовий облік потрібна копія паспорта, ідентифікаційний код, 2 фотографії, копія документа про освіту. Якщо жінка заміжня, то вона має надати свідоцтво про одруження, свідоцтва про народження дітей і характеристику з місця роботи. Далі особа проходить військово-медичну комісію, яка визначить ступінь придатності для служби. Якщо вона страждає на певні вади, то має підтвердити це документально. ЇЇ направляють до лікарні на обстеження і на підставі лікарських висновків визначатимуть про придатність чи не придатність до військової служби”.

Суспільне