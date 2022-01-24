На Тернопільщині суд покарав державного виконавця

До Тернопільського місцевого центру Безоплатної правової допомоги звернулася Ольга. Суть звернення полягала в тому, що Вона хотіла отримати моральне відшкодування з Державної виконавчої служби. Влітку 2019 року Ольга отримала судовий наказ на стягнення аліментів з колишнього чоловіка, який відмовлявся допомагати утримувати їх спільних дітей – Дениса – 2 роки та Ігоря – 5 років. Тоді ж Ольга звернулась в ДВС, яка здійснює примусове виконання рішення суду. Проте, проходив місяць за місяцем, а кошти на рахунок Ольги не поступали. На усні звернення жінки державні виконавці не реагували.

При цьому, така бездіяльність державного виконавця призвела до виникнення заборгованості в розмірі понад вісімнадцять тисяч гривень. На той час Ольга, перебуваючи у декретній відпустці, не могла працювати і заробляти кошти, щоб належним чином забезпечувати достойній рівень життя двох малолітніх дітей.

Попри те, колишньому чоловіку Ольги вдалося уникнути адміністративної відповідальності за ухиляння від сплати аліментів через неналежне оформлення державним виконавцем матеріалів справи по притягненню його до відповідальності.

Через бездіяльність державного виконавця, затримка виконання рішення суду була понад дев’ять місяців. Жінка, будучи без роботи та жодної підтримки зі сторони батька дітей, маючи на утриманні дітей дошкільного віку, змушена була шукати способи належного утримання, а це задоволення елементарних потреб: нормальне харчування, лікування та створення умов для їх розвитку та виховання.

Тернопільський місцевий центр уповноважив представляти клієнтку юриста центру Оксану Тимчишин. Працівниця МЦ підготувала позовну заяву та клопотання про звільнення від сплати судового збору. Дана справа тягнулася рік часу. За результатами розгляду справи суд першої інстанції і апеляційний суд дійшли до висновку, що державний виконавець заподіяв Ользі моральну шкоду, внаслідок якої вона зазнала душевних страждань, пов`язаних із несвоєчасним виконанням судового рішення про стягнення аліментів на двох малолітніх дітей. При цьому, враховуючи характер правопорушення, глибину фізичних та душевних страждань, суд вирішив стягнути в користь Ольги 5000 гривень грошового відшкодування завданої моральної шкоди.

Рішення суду 1 інстанції

Рішення апеляції