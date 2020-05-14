У Тернополі хулігани розбили освітлювальні елементи фонтану “Каскад”

Впродовж минулих вихідних у Тернополі хулігани побили освітлювальні елементи фонтану “Каскад”.

Загалом внаслідок хуліганських дій було знищено сім елементів фонтану, про що засвідчує відповідний акт, складений фахівцями управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР та фахівцями КП “Тернопільводоканал”. Зумисно розбиваючи елементи, хулігани досягли своєї мети – у прожекторах цілком розбите як захисне скло, так і лампочки. Внаслідок злочинних дій виникла необхідість у повній заміні цих елементів. Відновлювальна вартість сягає близько 21 тисячі гривень.

Наразі з приводу даного факту спрямована відповідна заява до правоохоронних органів, також вивчаються відео із камер спостетеження, які знаходяться неподалік фонтану “Каскад”. Якщо ви стали свідками події, просимо вас на умовах анонімності повідомити прикмети осіб чи номери транспортних засобів, які ймовірно причетні до здійснення хуліганських дій, за номером 1580 та 525848 або подавати інформацію безпосередньо правоохоронним органам.