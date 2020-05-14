«Дім милосердя» у Чорткові на карантині – там виявили COVID-19

У благодійній організації «Дім милосердя», що діє при Бучацькій єпархії УГКЦ, в Чорткові минулого тижня виявили три випадки захворювання на коронавірус. Тож на позачерговій сесії чортквіської міської ради, відгукнувшись на прохання Владики Димитрія Григорака, депутати передбачили кошти на придбання засобів захисту для працівників та дітей із «Дому милосердя».

Вже сьогодні, 14 травня, благодійній організації передали одноразові шапочки, рукавиці, пульсоксиметри, безконтактний термометр, бактерицидні лампи, швидкі тести на виявлення Covid-19, бахіли, халати, засіб для дезінфекції приміщення, антисептик та чималого іншого загальною вартістю 20090 грн.

«Дякуємо, що чуєте нас і переймаєтесь нашими проблемами. Ми вже отримали допомогу від багатьох людей і це дуже тішить. Вірю, що разом ми зможемо побороти пандемію. На щастя, коронавірус станом на сьогодні не підтвердили більше ні в кого, крім тих трьох випадків, що були раніше», – розповіла заступниця директора «Дому милосердя» Ольга Сігумбаєва. Аби не допустити поширення вірусу, хворих на коронавірус в благодійній організації ізолювали. Зробити це, як виявилося, не легко. Адже діти мають різні вади здоров’я, відповідно до цього переселити одних до інших не завжди просто. Довідково. У Чортківському «Домі милосердя» проходить реабілітацію понад півсотні дітей з інвалідністю з різними важкими формами – аутизм, ДЦП, синдром Дауна та інші. Вік вихованців різний – може бути як 4, так і 30 років.