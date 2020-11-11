Фотофакт: у відомому тернопільському супермаркеті продають російську сіль

NOVUS “радує” різноманіттям товарів на своїх полицях – “соль” з вулиці Дружби, міста Азов, що в Ростовській області Росії – країна вбивця, країна терорист, але ж так символічно і так зухвало. Замовник – українська фірма. Краще би вони замовили сіль з нашого Дрогобича, – обурилася жінка. – Уважно читаємо і не купляємо у вбивць.