14:29 | 11.11.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Фотофакт: у відомому тернопільському супермаркеті продають російську сіль

Irena 0 Views Прокоментуй!

У супермаркеті NOVUS в Тернополі покупці помітили сіль виробництва країни-агресора Росії.

Про це повідомила небайдужа тернополянка Аніта Гевко.

  • NOVUS “радує” різноманіттям товарів на своїх полицях – “соль” з вулиці Дружби, міста Азов, що в Ростовській області Росії – країна вбивця, країна терорист, але ж так символічно і так зухвало. Замовник – українська фірма. Краще би вони замовили сіль з нашого Дрогобича, – обурилася жінка. – Уважно читаємо і не купляємо у вбивць.

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