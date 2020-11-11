Члени тернопільських виборчих дільниць залишилися без премій (відео)

Не отримали премій працівники декількох виборчих дільниць на Тернопіллі. Їх голови та секретарі зазначають, що їм дали обмаль часу, щоб зібратися, скласти і привезти протоколи щодо питання виплат, а потім в ТВК їх просто не прийняли. Тож чи отримають люди гроші?

Сьогодні шукати відповідь на це питання приїхали до ПК «Березіль», де працює ТВК, члени 5-ти із 103-х виборчих дільниць.

Йдеться про суми 2 тисяч 600 до 3 тисячі 800 гривень на дільницю. Якщо розділити їх між членами, то виходило близько 200 гривень кожному, але, ймовірно, люди не дочекаються своїх премій.

Виплата премій не є обов’язоком, а правом, це не заробітна плата. Варто зазначити, що у віданні Тернопільської міської територіальної виборчої комісії є 103 дільниці. З них 98 – встигли у встановлений державою час зібрати засідання, подати постанови та, відповідно, отримати кошти. Чому 5 дільниць цього не зробили – питання залишається відкритим, — каже голова ТВК.

Попри те, що працівники дільниць стверджують, що мали лише півтори доби для проведення зборів, у ТВК повторюють — цього часу було достатньо і інші усе зробили вчасно, тому кошти їм і нарахували. Зараз же залишкові кошти, які проходили через казначейство, повернуті назад до бюджету, адже це гроші ТВК, а кошти, що були отримані за рахунок економії бюджету. Будь-які операції щодо нарахувань вже заблоковані.

Та з таким рішенням незгідні люди. Члени виборчих дільниць кажуть, що не залишать цю справу просто так та звертатимуться у відповідні органи, аби їм повернули належні кошти.