Голосні читання в Тернопільській бібліотеці для дітей

Під такою назвою 19 березня у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей пройде міжобласна акція, спрямована на промоцію читання.

Під час заходу відомі особистості Тернопільщини читатимуть вголос уривки літературних творів певного автора. Цьогоріч в центрі події – популярний український письменник сучасності, один з улюблених авторів дітей та підлітків Сергій Гридін та герой його пригодницької трилогії для дітей – комп’ютерний вірус Федько.

Ідея проведення акції народилась у Львівській обласній бібліотеці для дітей і стала доброю традицією ще для трьох областей – Тернопільщини, Хмельниччини та Івано-Франківщини.

А от хто зі знаменитостей читатиме захопливі твори Сергія Гридіна для тернопільських дітлахів – наразі залишається таємницею.

Голосні читання розпочнуться у п’ятницю о 13.30. Усіх бажаючих приєднатись до заходу в ролі читців, або слухачів очікуємо за адресою: вул. Коперника, 17 – приміщення Тернопільської обласної бібліотеки для дітей.

Уляна Пилипчук, редакторка ТОБД