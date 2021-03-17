У Тернополі шукали 7-річного хлопчика, який сам пішов зі школи

Працівник тернопільської поліції повернув батькам зниклого учня. Самотнього хлопчика правоохоронець знайшов на вулиці.

Поліцейський відділення забезпечення роботи спеціальних майданчиків центру забезпечення ГУНП в Тернопільській області Сергій Махінка 16 березня чергував на штрафмайданчику. Під час несення служби він помітив малолітнього хлопчика, який намагався самостійно перейти дорогу з інтенсивним рухом поза межами пішохідного переходу.

Він одразу підійшов до дитини та дізнався, що той прямує зі школи до батьків на роботу.

– Я забрав хлопчика до приміщення, напоїв чаєм та дізнався фамілію батьків, – розповів сержант поліції. – Він знав і назву підприємства, де працює тато, тож мені вдалося зв’язатися з родичами й повідомити про місцезнаходження дитини. Я зробив те, що мав зробити.

Як з’ясувалося, 7-річного школяра вже розшукували наряди поліції. Маленький учень не попередивши батьків, самостійно пішов з навчального закладу. Невдовзі за ним приїхали працівники поліції з мамою. Жінка щиро дякувала правоохоронцям, котрі допомогли оперативно розшукати маленького мандрівника.

За час відсутності об’єктом злочинних посягань малолітній не став.

Правоохоронці радять батькам, встановляти на пристроях дітей функцію «батьківський контроль» або ж придбати GPS-трекери, які вміють відслідковувати переміщення дитини. Окрім цього, поясніть, що малечі не слід перебувати на вулиці без нагляду дорослих, адже можна потрапити в небезпечні ситуації.