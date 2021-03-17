Тернопільська, Івано-Франківська та Волинська облради заявили про співпрацю

Меморандум про співпрацю сьогодні під час сесії Тернопільської обласної ради оголосили Тернопільська, Івано-Франківська та Волинська облради. Політики наголосили, що таким кроком не хочуть розділяти країну, а працювати ефективніше. 54 депутати проголосували «За».

«П’ять років промайнуть як один день. Тому я бажаю, щоб ви підійшли до фінішу з відчуттям виконаного обов’язку. Нас багато чого єднає. Зокрема славна історія. Нас єднають спільні економічні інтереси, Дністровський каньйон. А найбільше нас єднає бажання побудувати сильну державу. Я сьогодні тут для того, щоб показати єдність та спільні зусилля в цьому»,- заявив голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич.

В документі йдеться, що після підписання буде утворена робоча група для взаємної координації рад.

«Вітання від синьоокої Волині, краю Лесі Українки. Бажаю вам, депутати, міцного здоров’я, виважених рішень»,- побажав голова Волинської обласної ради Григорій Волиньради.

Сергій Сліпий