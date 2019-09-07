Група змовників з Тернополя отримала штрафів на понад 200 тис. грн

Адміністративна колегія тервідділення Антимонопольного комітету у Тернопільській області оштрафувала ТДВ «Зелене господарство», його дочірнє підприємство «Озеленення», ТОВ «Компанія-«Авангард» та підприємця Богдана Корильчука загалом на 217,3 тис. грн за антиконкурентну поведінку під час трьох закупівель. Про це стало відомо з рішення АМКУ від 8 серпня цього року.

Звернення до АМКУ щодо ймовірних порушень законодавства скерував «Центр громадського моніторингу та досліджень» після публікації журналістів «Наші гроші. Львів».

Нагадаємо, у квітні Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради підписало два договори на озеленення та висадку квітів на загальну суму у 8,3 млн грн. Замовлення отримало ТДВ «Зелене господарство» та його дочірнє підприємство (ДП) «Озеленення». Їх конкурентами виступало ТОВ «Компанія-«Авангард». Всі три фірми-конкуренти зареєстровані в Тернополі і подали на торги документи з однаковим дефектом друку чи сканування, наприклад, довідку про захист довкілля.

ТДВ «Зелене господарство» належить Іванові Панцьові, його дружині Стефанії та дочці Неонілі Корильчук. Власником та директором компанії-конкурента «Авангард» є Юрій Бойко. Крім того, раніше на торгах «Зелене господарство» та його дочірнє підприємство «Озеленення» конкурувало з Богданом Корильчуком.

Як встановила адмінколегія АМКУ, учасники завантажували свої пропозиції з однакових IP-адрес, на їх документах присутні однакові плями та цятки від технічних пристроїв, між ними існували господарські відносини.

Змовники визнали факт порушення антиконкурентного законодавства і просили призначити менші штрафи у зв’язку «з важким матеріальним станом». Окрім сплати штрафу вони також не зможуть брати участь та перемагати у відкритих торгах протягом наступних трьох років.