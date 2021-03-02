У Тернополі працює тренажерний зал для жителів громади літнього віку

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (денне відділення) організував для мешканців громади похилого віку, котрі перебувають на обслуговуванні Центру, роботу спеціального тренажерного залу.

У спортзалі відвідувачі можуть не лише займатися оздоровчими вправами, а й отримати рекомендації лікарів щодо покращення стану здоров’я.

«Кожного року управління соціальної політики Тернопільської міської ради намагається розширювати спектр послуг для людей старшого віку, малозабезпечених, одиноких тернополян, – повідомляє міський голова Сергій Надал. – Саме для таких категорій населення відкрився спеціальний тренажерний зал у Тернопільському міському територіальному центрі, де є можливість займатися фізичними вправами під контролем лікарів».

До кожного відвідувача у Центрі медичні працівники мають індивідуальний підхід. Перед заняттям лікарі проводять огляд відвідувачів, вимірюють артеріальний тиск, пульс та температуру тіла, після чого призначають фізичні вправи, враховуючи показання і протипоказання до певних процедур. Прийом відвідувачів ведеться за затвердженим індивідуальним графіком, враховуючи карантинні вимоги.

Для того, щоб займатися в тренажерному залі, необхідно звернутися у Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення за адресою: вул. Лисенка, 8, тел.: (0352) 22-02-62, (067) 530-59-40.