Хто допоможе тернопільському меру зробити добру справу

Комунальне майно Тернополя відтепер буде на єдиній карті

21 вересня в Тернопільському прес-клубі Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі, Тернопільська міська рада та компанія MagneticOne Municipal Technologies презентували новітній сервіс на основі відкритих даних – Інтерактивну карту комунального майна.

Власність громади повинна бути відкритою, проте опубліковану розпорядниками таблицю із переліком більше тисячі муніципальних об’єктів об’єктивно важко аналізувати. Першим кроком до підвищення прозорості міської влади та покращення співпраці з жителями стало впровадження Інтерактивної карти комунального майна.

«Дякую небайдужим тернополянам, дякую журналістам, які нас стимулювали до цього і постійно нагадували, що це може бути проблемою для Тернополя. Тому, тернополяни мають доступ саме завдяки вашій активності, вашій небайдужості. Завдяки підтримці Центру «ДІЙ!», а також компанії МagneticOne Municipal Technologies нам вдалося цей проект реалізувати», – розпочав презентацію міський голова Тернополя Сергій Надал. «Я дякую їм, тому що одні зробили набагато дешевшу вартість для міста Тернополя, вклали свій ресурс, вклали свій інтелект, зробили це чудовим продуктом. Інші залучили людський ресурс, який зробив багато роботи, за яку не потрібно було платити кошти, завдяки їхній громадській ініціативі та небайдужості. Хочу розказати, що ми вже маємо попередній досвід і це буде не кінцевий проект, а лише початок довгої співпраці».

Аби карта комунального майна не вимагала надто великої суми коштів з бюджету міста, частину роботи виконають волонтери та активісти Центру громадського контролю «ДІЙ!». Фото об’єктів, серед яких будинки, приміщення, гаражі, пам’ятники, водонапірні башти і тому подібне, безоплатно підготували волонтери.

«Інтерактивна карта комунального майна є яскравим прикладом співпраці влади, громадськості та бізнесу. Надіємось, що цей продукт принесе користь містянам та полегшить доступ до інформації про майно громади», – зазначив Василь Томчишин, координатор Центру громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі.

Активісти разом зі спеціалістами Управління обліку та контролю за використанням комунального майна навчатимуться тому, як модерувати карту, щоб у подальшому консультувати розпорядників інформації та, за необхідності, роз’яснювати незрозумілі моменти.

«Завершилася робота над «Інтерактивною картою управління комунальним майном» для міста Тернополя. Тепер у руках тернополян зручний засіб отримання інформації про комунальне майно міста: балансоутримувачів об’єктів комунальної власності; стан приватизації (по стратегічних об’єктах є фото); фактичне використання приміщення, розмір та площу майна, тип; початок і закінчення термінів оренди та місячну вартість», – розповіла Катерина Бігняк, директор компанії MagneticOne Municipal Technologies. «Працюючи надалі з системою, працівники управління зможуть вносити додаткову інформацію чи зображення (наприклад, план будівлі), оновлювати та доповнювати наявну інформацію».

Довідка: Центр громадського контролю “Дій!” – спільний проект чеської організації People in Need та всеукраїнської громадської організації Центр UA за фінансової підтримки Європейського Союзу. Проект полягає у розбудові в Україні мережі моніторингових центрів, які опікуються питаннями громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади. До основних компонентів діяльності проекту відносяться: моніторинг та аналітика, адвокація, громадсько-правова просвіта, створення проактивності місцевого громадського сектору та його консолідація. Мережа на цьому етапі охоплює ключові міста в Україні, де на сьогодні цікава і динамічна громадсько-політична активність – Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ та Маріуполь (Донеччина).