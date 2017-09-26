Юрист Ольга Мазаєва з’ясувала, чому ціна на тепло у Тернополі більша, ніж у сусідів

Юрист Ольга Мазаєва, готуючись до громадських слухань, перечитала Закон України “Про теплопостачання” і знайшла чимало цікавого.

Юрист з’ясувала, що частина 4 ст. 20 нової редакції цього закону говорить, що тариф на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії встановлюється на рівні 90 відсотків діючого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу.

Шукаю тариф для газу. Постанова НКРЕКП 31.03.2015 № 1171 говорить, що тариф для КП “Тернопільтеплокомуненерго” встановлюється в розмірі 30,52 грн/кв.м. Шляхом нескладних математичних підрахунків отримуємо, що зменшення тарифу при переведенні всіх котелень міста на торф може складати 3,05 грн. Сьогодні на громадських слуханнях керівник “Тернопільміськтеплокомуненерго” А. Чумак розповів, що планується замістити торфом 12% газу. Вчергове підраховуємо і отримуємо можливе зменшення тарифу аж на 1,2% або на 36 копійок. І знову ЗАНАВЄС. Проте ні, ще кілька цифр. У Вінниці тариф на тепло складає 28,8 грн., у Хмельницькому 27,93 грн., у Львові 26,58 грн. (без крематорію під вікнами). І якщо вам розповідають, що тариф встановлює НКРЕКП і на це нема ради, то вам говорять тільки половину правди. Бо цей тариф нам НКРЕКП встановлює за заявою та розрахунками “Тернопільміськтеплокомуненерго”. А як ці хлопці вміють працювати ми вже в курсі, – ділиться враженнями Ольга Мазаємо.

Нагадаємо, вчора тернополяни сказати тверде “ні” котельням на торфі. «ЗА» заборону реалізації комунальним підприємством ТМР «Тернопільміськтеплокомуненерго» проектів, пов’язаних із будівництвом торф’яних котелень проголосувало 225 людей, 7 – «ПРОТИ», 9 – «УТРИМАЛИСЯ».

