На Тернопільщині жінка вкрала мобільний у господині будинку

Із заявою про зникнення мобільного телефону до Лановецьких поліцейських звернулася жителька райцентру. Жінка повідомила, що мобільник зник з її помешкання.

Злодійку правоохоронці розшукали, нею виявилася 39-річна жителька одного з сіл району. Жінка у скоєному зізналася й повідомила, що крадіжку скоїла шляхом вільного доступ, перебуваючи у гостях в будинку потерпілої. «Мобільник лежав без нагляду, от і взяла», – так пояснила свій вчинок жінка. Телефон у неї вилучили.

Щодо підозрюваної відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.