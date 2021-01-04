Катерина Войчишин із Бережан за освітою бухгалтер, а за покликанням – талановита кравчиня, котра впродовж багатьох років створює чудові жіночі образи, догоджаючи смакам найвибагливіших клієнток і отримуючи насолоду від власної праці. Сьогодні Катерина Михайлівна – власниця вже відомого бренду Martelle lingerie, який виробляє жіночу білизну для сну та домашній одяг. Над виробництвом працює вся її сім’я та невеликий колектив досвідчених майстринь.

Вироби цього бренду стали впізнаваними останніми трьома роками, відколи підприємство почало розвиватися. Але цьому передувало багато років наполегливої та якісної праці Катерини Войчишин, яка все життя займалася пошиттям жіночого одягу. Спочатку лише для себе, а пізніше коло її клієнтів розширилося.

– Мені завжди подобалося створювати нові образи. Але спочатку шиття було для мене як хобі, – розповідає Катерина Михайлівна. – Пізніше, у дев’яностих роках, коли не було роботи й не платили зарплати, життя змусило шити одяг на замовлення, аби прожити. Тоді розрахунком було все: і гроші, і молоко, і сир.

З року в рік вироби майстрині удосконалювались і згодом вона вже шила навіть весільні плаття. А надійною підтримкою й помічником завжди був її чоловік Володимир, який власне, й підштовхнув дружину до відкриття власного швейного цеху.

– Був період, – пригадує пані Катерина, – коли Володимир їздив на заробітки в Польщу. Але це був невеликий проміжок часу, адже він не може довго бути без сім’ї. Чоловік вважає, що працювати потрібно лише разом, а ще краще на своїй землі й на себе. Врешті ми вирішили започаткувати швейну справу в Бережанах.

Згодом надійною опорою батьків, помічником і порадником із різних питань став старший син Юрій, який має досвід у сфері торгівлі. Він створив назву бренду, сайт, розробив логотип, етикетки й допомагав шукати ринки збуту. Син був упевнений у маминій професійності, оскільки усвідомлював, що якість її виробів інколи навіть краща, ніж в іноземних виробників. Тепер професійний підхід усього швейного цеху оцінюють його клієнти. А до сімейної справи поступово долучається й молодший син подружжя Войчишиних – Андрій.

Асортимент виробів бренду Martelle lingerie – жіночі піжами, халати, пеньюари, нічні сорочки, домашні костюми. Над кожною моделлю працює команда професіоналів – закрійники і швеї, які разом вивчають нюанси пошиття кожного виробу.

До речі, усі швеї, навіть кваліфіковані, проходять навчання, перш ніж починають працювати, хоча, як каже Катерина Войчишин, процес навчання в них безперервний, адже моделі виробів постійно змінюються.

Для цього, а також задля пошуку нових клієнтів власники постійно їздять на міжнародні виставки виробів легкої промисловості. І хоч це задоволення не дешеве, але участь у виставках приносить результати. Тепер сертифікованими виробами бренду торгують відомі інтернет-магазини й торгові центри, а покупці мають якісний товар за прийнятну ціну.

Спільна праця приносить плоди, хоч, на жаль, не так легко вони даються, розповідає Катерина Михайлівна. З одного боку, вона готова розширити асортимент виробництва і створити більше робочих місць, а з іншого розуміє, що не зможе сплачувати ще більше податків, ніж тепер. До того ж, ситуація для бізнесу нині не дуже сприятлива. На думку пані Катерини, держава, навпаки, повинна стимулювати виробників і хоча б зменшити для них податки. Тоді підприємці змогли б розвинутися, придбати нове обладнання.

– Я б, наприклад, – каже вона, – закупила б нові швейні машинки, які дуже дорогі. Скажімо, така, яка лише закріплює бретельку, вартує 2,5 тисячі євро. Щоби на неї заробити, працювати потрібно дуже довго, а замовлення є не завжди.

Нині, наприклад, не сезон для продажу атласної білизни для сну, тому роботи дуже мало. Тим не менше, аби не звільняти працівників та не відправляти їх у вимушені відпустки, Катерина Михайлівна шукає додаткову роботу. Наприклад, шиють захисні маски для німецьких замовників, які надали свій уже викроєний матеріал.

Водночас усім колективом обговорюють нові плани, адже мають намір впровадити ще й виробництво чоловічої білизни. А загалом мрій у бережанських виробників ще багато. І найбільша з них – визнання клієнтами і, щоби їхній бренд став відомим в усьому світі.