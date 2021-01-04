10 га землі незаконно вилучили в Петриківського будинку-інтернату, щоб передати окремим громадянам

Тернопільською обласною прокуратурою пред’явлено позов про скасування трьох рішень Петриківської сільської ради, які порушують земельні права Петриківського обласного комунального дитячого будинку-інтернату.

З’ясовано, що органом місцевого самоврядування незаконно вилучено із користування вказаної інтернатної установи 10 га земель сільськогосподарського призначення вартістю 12 784 тис грн та прийнято рішення про поділ ділянки, її передачу у приватну власність окремим громадянам.

Вилучені землі передані дитячій установі у 1968 та 1990 роках та використовуються для організації трудової реабілітації, забезпечення вихованців харчовими продуктами власного виробництва.

Також, за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження ч. 2 ст. 364 КК України, у якому триває досудове розслідування.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури