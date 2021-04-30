Керівник підприємства, який хотів приватизувати приміщення в центрі Тернополя постане перед судом

Скеровано до суду справу щодо директора підприємства, причетного до спроби незаконної приватизації будівлі у м. Тернополі вартістю понад 30 млн грн

Слідством встановлено, що чоловік підписав завідомо неправдиві документи про нібито проведення невід’ємних поліпшень орендованого майна по вул. Івана Франка, 3.

Незаконні дії він вчинив для того, щоб приватизувати за заниженою у більше як 7 разів вартістю нежитлові приміщення будівлі колишньої залізничної лікарні.

Нагадаємо, у лютому цього року скеровано до суду обвинувальний акт щодо інженера технагляду замовника, який видав завідомо підроблений офіційний документ стосовно вказаних приміщень.

Також, у рамках реалізації представницьких повноважень обласною прокуратурою подано позов в інтересах держави та розпочато його судовий розгляд щодо скасування незаконних рішень виконавчого комітету та сесії Тернопільської міськради за 2019 р., якими порушено вимоги законодавства при приватизації пам’ятки архітектури вартістю понад 30 млн грн.