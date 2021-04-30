З’явилося фото порятунку потерпілих у вчорашній ДТП на виїзді з Тернополя

Нагадаємо нашим читачам, що 29 квітня близько 6 вечора між Тернополем та Тернопільським аеропортом трапилась ДТП за участі чотирьох автомобілів: ВАЗ 2108, FORD TRANSIT, TOYOTA RAW 4 та SKODA KODIAQ.

В одному з транспортних засобів (автомобілі ВАЗ 2108) було заблоковано жительку смт. Підволочиськ Тернопільського району, 2004 року народження.

До ліквідації наслідків ДТП залучали рятувальників. Вони прибули на місце події одягли на потерпілу шийний комірець, за допомогою гідравлічного спецінструменту деблокували її з понівеченого авто та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також співробітники ДСНС провели заходи щодо забезпечення безпеки на місці ДТП та недопущення пожежі.