Двоє людей загинуло, четверо потрапили в лікарню, – страшна ДТП сталася на Тернопільщині

19 листопада близько 9 ранку на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися бус та легковий автомобіль.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в Volkswagen Crafter.

На момент автопригоди в салоні легківки перебувало п’ятеро людей. Двоє з них – уродженці Збаражчини, загинули в результаті удару, трьох доправили до лікарні. Госпіталізували до медзакладу і водія буса.

Причини автопригоди та небезпечного маневру встановить слідство. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 частина 3 ККУ, – повідомляє відділ комунікації поліції.