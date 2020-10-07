Керівництво Тернопільської поліції вирішило заробити на рейдерському захоплені перед власним звільненням?

Не вщухає конфлікт щодо господарського об’єкта, який знаходиться на вулиці Гайовій, 44. Про це йдеться на сайті ОВІД.

(На фото водій позашляховика NISSAN ВО 5446 АХ – Р. Дрозд. протаранив ворота підприємства)

Як видно на фото та відео із місця події, сьогодні 07.10. 2020 року нападник, що знаходився за кермом сріблястого позашляховика NISSAN ВО 5446 АХ протаранив ворота підприємства в м.Тернопіль за адресою вул.Гайова ,44

Лише дивом не постраждали сторож та працівники, які на той час знаходились на території підприємства поблизу паркану.

Як пізніше з’ясувалося, керував позашляховиком – Руслан Дрозд, особа проти якої відкрито Кримінальне провадження за статтею шахрайство відносно раніше незаконного відчуження цього ж господарського об’єкта.

Хронологія подій

Як повідомляли ЗМІ, раніше колишній власник підприємства -Ю.Буркацький призначивши директором підставну особу – Дрозда Руслана 14.12.2018 р. продав підприємство новому власникові, Шаровецькому Артему Олександровичу.

Пізніше, взявши гроші у нового інвестора, Юрій Буркацький разом із Русланом Дроздом, діючи у змові, вчинили шахрайські дії, і як видно із держреєстру вже через 3 місяці, 05.02.2019, без згоди нового власника таємно переписали це ж підприємство на кума Юрія Буркацького – Короля Євгена, колишнього напівкримінального авторитета, тренера з вільної боротьби з м.Збараж.

Дізнавшись про ці факти шахрайства, інвестор звернувся до правоохоронних органів.

Після чого проти Юрія Буркацького та його спільників Руслана Дрозда і Євгена Короля, Головним Управлінням Поліції у Київській області було відкрито кримінальне провадження у кримінальному правопорушенні за статтею 191.ч5 КК, яке кваліфікується як «Привласнення чи розтрата чужого майна, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою» а також ч. 2 ч. 3 статті 190, ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою):

Кримінальне провадження № 22017161500003126, від 20.11.2019.

Кримінальне провадження № 22017161500006420, від 26.12.2019.

Самого ж Юрія Буркацького було оголошено у розшук.

Для Р.Дрозда Закон не писаний?

Поки Ю.Буркацький знаходиться в бігах, його спільник Р.Дрозд, вочевидь, заручившись підтримкою місцевих корумпованих правоохоронців та тітушок, хоче повернути контроль над підприємством і викинути на вулицю сумлінних орендарів, які не мають відношення до даного конфлікту і на законних договірних підставах працюють у приміщеннях, що знаходяться на території цього об’єкту.

Також відомо, що в даному господарському конфлікті, раніше Суд вже став на бік компаній – законних орендарів і відмовив у вилучені з користування об’єктом Руслану Дрозду та його компанії.

(фото рішення суду)

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89539053

Проте схоже, що Дрозду і тітушкам під прикриттям поліціантів закон не писаний, а судові рішення не є обов’язковими до виконання.

То ж не отримавши в судах бажаного результату, шахраї у відчаї вирішили захоплювати підприємство у силовий спосіб.

Тому тепер згідно Кримінального Кодексу України на Р.Дрозда та його подільників, окрім терміну за шахрайство чекає ще й окремий тюремний термін за незаконне проникнення та грубе порушення ПДР із загрозою для життя людини.

Автомобіль із рейдером Р.Дроздом таранить ворота підприємства на вул.Гайовій,44.

Також відомо, що при захопленні підприємства під керівництвом Р.Дрозда діяли й інші його спільники – зокрема відомий місцевий «активіст-вимагач» Віктор Починок та інші напівкримінальні елементи.

(на фото зафіксовано як В. Починок здійснює протиправні дії.)

( на фото В. Починок із невідомою особою специфічної зовнішності)

“Дев’яності” повертаються до Тернополя

Варто окремо наголосити, що весь цей по справжньому “бандитський беспрєдел” в стилі 90-х відбувається за пасивної участі поліцейських, що із запізненням прибули за викликом у кількості всього 1-го патруля…

Поліціанти довший час взагалі грали роль статистів, не виходячи із автомобіля, поки тітушки намагалися вибити паркан та таранили автомобілем ворота, з метою незаконно потрапити на територію підприємства.

Відео В.Починок вибиває фіртку, щоб незаконно потрапити на територію підприємства.

Поліція нічого не бачить?

Невже всі ці незаконні дії можуть відбуватись «за білого дня» і без відома Тернопільських очільників поліції?

Юристи постраждалих компаній на правах анонімності, повідомили, що раніше один із очільників поліції Тернопільської області під час негласних зустрічей, ймовірно, намагався домовитись із однією зі сторін конфлікту, пропонуючи свою «допомогу» у випадку силового захоплення підприємства.

За нашою інформацією, така досить нагла, а з іншого боку ризикована поведінка керівників Тернопільського главку, може бути зумовлена тим, що поліцейські керманичі вже знають, що працюють останні тижні на власних посадах.

За інформацією нашого джерела в МВС, ще до місцевих виборів міністр Арсен Аваков планує звільнити більше 60% керівників обласних управлінь поліції. Серед перелічених джерелом областей – є і Тернопільська.

Тож для них це може бути останній шанс «урвати шмат» перед звільненням.

Ця ж інформація підтверджується і з іншого джерела – телеграм каналу, наближеного до МВС.

Отже, поки не зрозуміло, чи наважиться керівництво Тернопільської поліції відкрито допомагати шахраям у рейдерських та силових спробах привласнити чуже підприємство, де працюють міжнародні компанії.

У свою чергу юристи постраждалих компаній планують звернутись до антикорупційних органів, а також повідомили, бізнес-омбудсмена та послів країн ЄС в Україні, оскільки серед фірм, які орендують приміщення за даною адресою є й іноземні.

Тож зараз юристи пильно стежать за розвитком подій та ретельно готують доказову базу, яку в разі необхідності будуть готові оприлюднити та передати ЗМІ і компетентним органам.

Окремо готується звернення і до президента України із доказами та ілюстрацією того, як Тернопільські «інвестиційні няні» у пагонах із зірками кришують тітушок та шахраїв.