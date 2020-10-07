У Тернополі відбудеться ІІІ офіційна церемонія нагородження «Доброволець Тернопільщини»

13 жовтня о 18.00 год. у приміщенні Тернопільського академічного обласного драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка відбудеться ІІІ церемонія нагородження «Доброволець Тернопільщини».

Під час заходу буде нагороджено 8 добровольців орденом «Лицарський хрест добровольця» (2 посмертно і 6 прижиттєво), 5 захисників отримають нагрудний знак «Учасник бойових дій», а також відзначено волонтера і військового капелана.

Про організацію свята йшлося сьогодні, 6 жовтня, під час прес-конференції, у якій взяли участь засновник та організатор церемонії Ружена Волянська та голова обласна ради Віктор Овчарук.

– Тернопільська обласна рада завжди підтримувала усі заходи та події, пов’язані із вшануванням наших добровольців – тих, хто першим став на захист країни, коли на українську землю ступив ворог, – наголосив Віктор Овчарук. – Медики і програмісти, економісти та педагоги, робітники чи кухарі – хлопці та дівчата залишили власні справи, нерідко і престижні роботи, українські добровольці самовіддано взялися рятувати Україну. І саме завдяки їм був виграний час, за який вдалося озброїти, забезпечити армію, мобілізувати сили. А тому не маємо права забувати їхній подвиг, не маємо права забувати, що війна ще не закінчилася. Вручення ордена «Лицарський хрест добровольця» – то частинка великої вдячності усім нашим добровольцям.

Віктор Овчарук також зауважив, що на останньому пленарному засіданні обласна рада прийняла звернення до центральної влади щодо визнання капеланів учасниками бойових дій.

Упродовж вечора пройде презентація про кожного захисника, вручення орденів і нагрудних знаків, святковий концерт з дотриманням всіх карантинних норм. Усі нагороджені отримають Почесні грамоти Тернопільської обласної ради. Вхід вільний.