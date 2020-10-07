Тернопільська міська рада позивається до Кабінету Міністрів України через “червону зону”

Тернопільська міська рада позивається до Кабінету Міністрів України і просить Окружний адміністративний суд міста Києва визнати протиправними та нечинними пукти 1-36 постанови Кабінету Міністрів України №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Про це повідомляє прес-служба суду.

У відповідних пунктах оскаржуваної Постанови мова йде, зокрема, про встановлення «зеленого», «жовтого», «помаранчевого», «червоного» рівнів епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19. Також даною Постановою визначено низку заборон у залежності від встановлення рівня епіднебезпеки. Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження за даною позовною заявою.

Нагадаємо, раніше до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Івано-Франківської міської ради, де позивач також просить суд визнати протиправними та нечинними певні пукти постанови Кабінету Міністрів України №641.