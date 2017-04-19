Колишнього зека з Тернопільщини знову посадять

Мешканець села Росохач обікрав декілька чужих помешкань, однак не задля продажу майна. Усе крадене чоловік використовував на власному господарстві.

Зі слів тимчасово виконуючого обов’язки начальника Чортківського відділу поліції Віктора Василика, 27-річний молодик в минулому вже не раз притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Коїти протиправне розпочав ще неповнолітнім, і навіть після відбування покарання в місцях позбавлення волі на шлях виправлення не став. Звільнившись у лютому вже через місяць розпочав криміналити.

Об’єктом злочину зловмисник обрав дачні будинки поблизу села. До помешкань злодій забирався пошкоджуючи вікна або ж зриваючи навісні замки. Виносив усе, що може пригодитися на власному господарстві: електроінструменти, кабелі, побутову техніку та навіть консервацію. Збитки потерпілі оцінюють у понад 11 тисяч гривень.

Крадене ніс додому та справно використовував в побуті.

Продовжити збагачуватися на дачниках крадію завадили поліцейські. Наразі правоохоронці довели причетність підозрюваного до шести таких вилазок крадене майно правоохоронці вилучили.

За фактами крадіжок відкрито кримінальне провадження, злодію обрано міру запобіжного захисту – домашній арешт. Подальшу долю чоловіка вирішить суд.