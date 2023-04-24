Команда Сергія Надала мститься довколишнім селам, які не захотіли приєднуватися до Тернопільської ОТГ?

Здійснюючи постійний державний контроль за дотриманням органами місцевого самоврядування вимог законодавства про захист економічної конкуренції Південно-західне міжобласне територіальне відділення АМКУ виявило обставини, що свідчать про наявність ознак порушення у діяльності Тернопільської міськради.

Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 16 вересня 2022 року № 72/63-рп/к розпочато розгляд справи відносно Тернопільської міської ради за дії, які полягали у прийнятті рішення від 29.10.2021 № 8/10/354 «Про оптимізацію діяльності КП «Тернопільводоканал», яким його зобов’язано призупинити видачу нових технічних умов, дозволів та погоджень проектів на підключення до мереж централізованого водопостачання та водовідведення для населених пунктів, які не входять до громади та заборонено проводити формування, розрахунки, звертатися та подавати на встановлення чи встановлювати окремі тарифи для споживачів, що є суб’єктами господарювання у відповідній сфері, в розмірі меншому від розміру тарифів для інших споживачів Тернополя. Прийняття такого рішення містить ознаки порушення законодавства про конкуренцію.

Під час дослідження матеріалів справи Відділенням встановлено, що на підставі вимог пункту 1 Рішення № 8/10/354 Підприємство:

– відмовило у видачі технічних умов на підключення до мереж водопостачання та водовідведення житлового будинку у с. Біла, Тернопільського району, Тернопільської області, звернення гр. Біловуса З.М., групи багатоквартирних житлових будинків та інших об’єктів с. Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області та звернення ОК «Нові Байківці»;

– відмовило у погодженні проектної документації і виконанні підключення до мереж водопостачання та водовідведення багатоквартирного житлового будинку за с. Петриків, Тернопільського району, Тернопільської області, звернення ЖБК «Петриків-житлобуд».

При цьому Великоберезовицька селищна рада, Байковецька сільська рада та Білецька сільська рада підтвердили інформацію, що КП «Тернопільводоканал» відмовляється приєднувати нових споживачів, жителів їх громад, до своїх діючих мереж без виконання органом місцевого самоврядування усіх Умов надання послуг, встановлених Міською радою у додатку до Рішення № 8/10/354, а також у своєму листі Білецька сільська рада додатково зазначила, що: «умови договору, що пропонуються Тернопільською міською радою є неприйнятними, у зв’язку із великими витратами із сільського бюджету».

Такі дії КП «Тернопільводоканал» стали можливими саме внаслідок прийняття Міською радою Рішення № 8/10/354, адже воно є обов’язковим для виконання всіма юридичними та фізичними особами, які постійно або тимчасово проживають на території Тернопільської міської ради.

Рішенням Адміністративної колегії Відділення схиляння Тернопільською міською радою КП «Тернопільводоканал до виконання її неправомірного рішення № 8/10/354 було визнано порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Міськраду зобов’язано припинити порушення у двомісячний строк з дати отримання цього рішення, про що письмово повідомити Відділення з наданням копій підтвердних документів.