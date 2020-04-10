На Тернопільщині засідання сесії обласної ради відбудеться на території оздоровчого комплексу

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук підписав розпорядження про проведення чергової сесії обласної ради на відкритому майданчику на території навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського.

13 квітня, у понеділок буде проведено ІІІ виїзне пленарне засідання 14 сесії обласної ради.

“Враховуючи погодження ректорату Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України, провести виїзне третє пленарне засідання чотирнадцятої сесії Тернопільської обласної ради шостого скликання 13 квітня 2020 року о 12.00 годині на відкритому майданчику на території навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України за адресою село Лошнів Теребовлянського району, – йдеться у документі”.

Депутати планують розглянути 5 питань – про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік, про програму антитерористичних заходів у Тернопільській області на 2020 рік, про обласну програму забезпечення функціонування Тернопільської обласної профспілкової школи мистецтв на І півріччя 2020 року, питання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області та інші питання поточної роботи ради.